Fabbri ancora sulla pedana del peso per l'assegnazione degli scudetti dell'atletica italiana

Tanti saranno in ogni caso le gare interessanti da seguire, ma in particolare nell'ottica di possibili miglioramenti quelle dei tre principali talenti emergenti dell'atletica femminile italiana, a cominciare dalla giovanissima Kelly Doualla che tornerà sui blocchi dei 100 metri per la sua terza gara dell'anno sulla distanza, al primo anno da allieva, dopo la prima annullata sul traguardo per problemi di cronometraggio e la seconda chiusa in 11"53, affrontando su tutte la fortissima britannica Amy Hunt che gareggia per l'Assindustria Sport Padova e che ha già corso in stagione nel proprio personale di 11"03, ma anche l'altra azzurra Gloria Hooper dell'Atletica Brescia 1950 compagine campione d'Italia al femminile dell'anno scorso, ma anche delle precedenti 5 edizioni dal 2019 e società organizzatrice della manifestazione tricolore.