Iapichino sulla pedana del lungo a Stoccolma per il suo debutto nella Diamond League 2025

Una gara straordinaria che la 22enne saltatrice fiorentina affronterà con il morale alle stelle forte del suo recente esordio all'aperto dello scorso 31 maggio quando, per la prima volta in carriera, ha infranto a Palermo la barriera dell'eccellenza dei sette metri con la misura di 7.06 metri di proprio personale, a soli cinque centimetri dal record italiano della mamma Fiona May di 7.11 risalente al 1998, e il meeting svedese potrebbe essere l'occasione per provare subito ad attaccarlo su una pedana dove peraltro ha già vinto in Diamond League nel 2023, e dove troverà anche le altre statunitensi Jasmin Moore e Monae’ Nichols, la giamaicana Ackelia Smith, la svizzera Annik Kalin e la svedese Maja Askag.