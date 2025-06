Doualla vince anche nel lungo della finale dei societari con un ottimo 6,42

Nei 200 metri femminili l'atleta emergente femminile 2024 della FIDAL, Elisa Valensin che nell'occasione gareggiava per la Pro Patria Milano, viene penalizzata da una partenza non velocissima dove l'esperta Gloria Hooper dell'Atletica Brescia 1950, dietro di lei sui blocchi, la supera già a metà curva, e questo forse la condiziona non riuscendo in pieno a esprimere le proprie potenzialità, per poi recuperare un po' sul rettilineo e chiudere seconda in 23"79, proprio dietro la Hooper vittoriosa con 23"77 mentre terza è Gaya Bertello per la Studentesca Milardi con 24"01.