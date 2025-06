Street dance, Red Bull Dance Your Style: a Milano vince Leonardo Marmolejos

Un’intera giornata dedicata alla street dance quella che sabato 14 giugno ha infiammato Piazza Città di Lombardia con l’arrivo del Red Bull Dance Your Style, il format internazionale che trasforma la danza in una sfida di stile, improvvisazione e carisma. Un mix perfetto di competizione, cultura urbana e good vibes che ha conquistato Milano, richiamando un pubblico caloroso e partecipe fino all’ultimo beat. A trionfare nella National Final 2025 è stato il diciannovenne Leonardo Marmolejos, in arte Lyòn Tempo, che ha conquistato il pubblico con la sua originalità, presenza scenica e forte carica espressiva. In una battle finale ad altissima intensità contro Davide Mileto aka Liro, Lyòn è riuscito a imporsi interpretando la musica attraverso il suo stile, il waacking, e diventando il nuovo campione italiano del Red Bull Dance Your Style. L’11 ottobre volerà a Los Angeles per rappresentare l’Italia alla World Final, dove si confronterà con i migliori street dancer del pianeta. “Ancora non ci credo, sono felicissimo. A un certo punto ho pensato di non farcela, il ritmo era altissimo, ma ho lottato fino alla fine. Il pubblico è stato fondamentale, senza l'energia che mi ha trasmesso non sarei riuscito ad arrivare in fondo. Oggi sarei voluto essere a Roma, ma questa vittoria è il mio personale Pride e sono davvero orgoglioso di poter partecipare alla World Final a Los Angeles.”, ha dichiarato Lyòn Tempo visibilmente emozionato dopo la finale.