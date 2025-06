Furlani accetta la sfida, sarà ‘derby’ sui 100 metri con Tavares: "Stiamo organizzando”

In attesa della grande sfida, il bronzo olimpico ha lanciato una frecciatina social all'indirizzo dell'amico pubblicando su Instagram una foto durante una gara di salto in lungo in cui corre alla velocità di oltre 38 km/h. "Quando vuoi bro" ha scritto Furlani, e Tavares ha subito replicato ripubblicando la storia e aggiungendo una risata e l'emoji del pollice all'insù.