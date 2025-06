Riva al record italiano del miglio nella Diamond League di Oslo

Federico Riva ha cancellato nella Diamond League di Oslo il vecchio record italiano del miglio di 1609 metri con il tempo di 3'49"72, 33 anni dopo che nel 1992 Genny Di Napoli realizzò il vecchio limite con 3'51"96, in una gara chiusa in decima posizione e vinta dal portoghese Isaac Nader in 3'48"25, al termine di una prova in cui il mezzofondista azzurro ha forse perso troppo terreno all'inizio, per cui nel recuperare si è presentato sul rettilineo finale un po' stanco e non in grado di esprimere il suo tradizionale spunto finale molto veloce.