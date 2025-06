Doulla vola nei 100 metri dei campionati societari a Brescia con il nuovo primato italiano under 20

Per Doulla uno straordinario risultato, alla sua seconda gara da allieva in carriera sulla distanza dopo il debutto con 11"53, grazie a un tempo che migliora di 15 centesimi il suo personale di 11"52 del 2024, ma soprattutto cancella i due precedenti limiti di categoria che erano di 11″44 da parte di Erika Marchetti per le under 18, addirittura del 1997, e di 11″40 realizzato da Vittoria Fontana nel 2019 per le under 20.