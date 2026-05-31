ATLETICA

Fortunato vittorioso nella 10 km di marcia a Madrid

Stano settimo nella Tappa Gold del World Athletics Race Walking Tour

di Redazione Sprintnews
31 Mag 2026 - 15:00
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Francesco Fortunato ha vinto con il tempo di 39'16 la 10 km di marcia maschile a Madrid, prova Gold del World Athletics Race Walking Tour, realizzando la terza vittoria consecutiva della stagione in un grande evento internazionale, dopo quelle nella 21,097 km dei Mondiali a squadre di Brasilia e nella precedente tappa del circuito mondiale sulla stessa distanza a Podebrady 8 giorni fa, con anche il record europeo di 1h23'00

Nella competizione disputata nel cuore della capitale spagnola, il 31enne marciatore pugliese ha staccato tutti negli ultimi due km, tra cui alcuni dei più forti al mondo, con al secondo posto staccato di otto secondi l’iberico bronzo iridato Paul McGrath in 39'24e al terzo il brasiliano Caio Bonfim, campione del mondo e argento olimpico, con 39'32, per la terza volta in un mese e mezzo superato nettamente dall'azzurro.

LE DICHIARAZIONI DI FORTUNATO

"È stata dura in una giornata calda e di fronte a molti dei migliori al mondo. Ho vinto di nuovo in questa stagione, è il mio momento. L’obiettivo dell’anno è ad agosto, con la mezza agli Europei di Birmingham, e spero di continuare questa onda positiva".

Massimo Stano, il campione olimpico di Tokyo 2021 sui 20 km, ha chiuso invece in settima posizione con il tempo di 40'05, in quello che era un test verso gli Europei di Birmingham, dove si cimenterà sulla nuova distanza dei 42,195 km, al contrario di Fortunato che farà la mezza.

Tra le donne vittoria della messicana vicecampionessa mondiale Alegna Gonzalez in 44'03 con le due azzurre presenti, Giulia Gabriele sesta in 45'44 e Giada Traina nona in 46'55.

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