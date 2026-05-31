1 di 5
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

SPORTMEDIASET LIVE RICCIONE

"Una Juve pronta a ripartire", Tacchinardi con Trevisani e Callegari nel talk bianconero a Riccione

31 Mag 2026 - 16:06
5 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Segui il LIVE della giornata dedicata a SportMediaset a Riccione: 

Leggi anche

LIVE SportMediaset a Riccione: le ultime di mercato e le opinioni dei nostri talent su Inter, Milan e Juve