Lookman forza la mano, ma l'Atalanta non si scompone: l'Inter studia la prossima mossa

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla società, la cifra attorno a cui ruota la trattativa è quella, ormai celebre, dei 50 milioni di euro. Un numero che l'Atalanta non ha ancora comunicato ufficialmente all'Inter, ma che resta il riferimento implicito per sbloccare l’operazione. Dall'altra parte, il club di Viale della Liberazione resta cauto: la prima proposta non ha scaldato i bergamaschi ed è stata rispedita al mittente e ora in casa nerazzurra si valuta se ritoccare l’offerta o cambiare definitivamente obiettivo.