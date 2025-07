Sioli sfida Tamberi nell'alto in cerca del primo titolo italiano assoluto all'aperto

Le gare di mezzofondo veloce, gli 800 e i 1500 metri, dovrebbero avere due svolgimenti opposti con la seconda dove ci sarà un netto favorito quale Federico Riva, apparso in eccellente condizione anche nell'ultima gara sul miglio dove ha ritoccato il proprio record italiano, e con il suo principale avversario nazionale oltre che primatista italiano Pietro Arese a sua volta in ritardo di forma per vari problemi fisici dall'inverno, mentre la competizione sul doppio giro di pista si annuncia vibrante per la presenza di due atleti reduci da un grande inizio di stagione, quali su tutti Francesco Pernici ma anche Giovanni Lazzaro, i quali sfideranno Catalin Tecuceanu, l'atleta accreditato del miglior personale ma del 2024 e quest'anno un po' in difficoltà rispetto al passato, con Lazzaro in particolare rispetto agli altri due non ancora qualificato per i mondiali in cerca di un piazzamento di eccellenza e di un grande crono.