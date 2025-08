Il Psv Eindhoven ha vinto la Supercoppa d'Olanda, denominata Johan Cruyff Shield in onore del leggendario campione olandese, battendo in finale i G.A. Eagles 2-1. Proprio questi ultimi sono passati in vantaggio al 35' con Suray, nella ripresa la rimonta del Psv grazie ad un autogol di Nauber e al gol vittoria dell'ex milanista Dest all'84'.