La Cremonese ha messo gli occhi su Bondo, passato dal Monza al Milan a gennaio per 10 milioni ma poco presente in campo nella difficile stagione dei rossoneri. Per questo, il Milan sarebbe disposto a cedere il centrocampista in prestito. Ma proprio il giocatore, invece, avrebbe espresso la volontà di restare a Milano per provare a giocarsi un posto e convincere Allegri.