La trattativa per il passaggio di Timothy Weah al Marsiglia è stata a dir poco lungo. Nella giornata di domenica si è sbloccata (18 milioni di euro per la Juve) e L'Equipe ha raccontato un interessante retroscena. Nel corso dei contatti, i bianconeri avrebbero detto no all'inserimento nella trattativa del centrocampista Valentin Rongier, poi finito al Rennes.