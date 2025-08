Automobilismo: finale col brivido per la 60esima Rieti Terminillo Lenergia

Ha vinto Stefano Di Fulvio su Nova Proto NP 01 Zytek con il tempo di 5'05"27 sui 13,450 Km del tracciato laziale. Freddo, pioggia ed anche grandine hanno accompagnato le fasi finali della 60^ Rieti Terminillo L'Energia. La 58^ Coppa Bruno Carotti passa alla storia insieme al suo finale con brivido, sia di freddo, sia per lo stravolgimento delle sorti della gara organizzata dall'Automobile Club Rieti, in una giornata iniziata sotto un sole estivo che ha favorito l'arrivo lungo il tracciato di migliaia di spettatori che hanno assistito all'avvincente competizione ed anche alla parata ed alla sfilata delle esclusive auto d'epoca, rispettivamente protagoniste della Rieti Terminillo Tribute e Classic. Un podio tutto Nova Proto dove sono saliti a pieno merito due siciliani: il comisano Samuele Cassibba ed il giovanissimo nisseno Andrea Di Caro. Tra i concorrenti rallentati dalla pioggia anche il pluri campione Simone Faggioli, che al volante della Nova Proto NP 01 è stato primo attore in prova, ma al mutare repentino delle condizioni in gara ha evitato ogni rischio superfluo. L'abruzzese vincitore ha dedicato la vittoria al papà nel giorno del suo compleanno ed ha dichiarato: -"E' incredibile questa vittoria, ci ho creduto anche quando da metà percorso in poi ho sentito l'odore della pioggia e poi ho visto le gocce, non ho mollato e l'impresa è riuscita"_. Per Di Fulvio è la seconda vittoria in due settimane dopo il successo a Sarnano e prima della Svolte di Popoli sua gara di casa.