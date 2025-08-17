L'Atalanta pensa a Zalewski, l'Inter pronta a trattare: operazione slegata da Lookman

La trattativa con al centro Zalewski è, al momento, slegata da una delle tante telenovela dell'estate. Ossia da quella che protagonista Ademola Lookman, tornato ad allenarsi in Portogallo dopo il blitz inglese. L'Atalanta non ha fatto ancora un prezzo, e anche l'Inter non ha più alzato il telefono dopo la prima offerta ufficiale rigettata dai Percassi. Insomma la pista si è raffreddata, e anche di molto. Difficile definirla totalmente abbandonata, ma è chiaro che eventuale acquisto importante dell'Inter a centrocampo precluderebbe l'approdo del nigeriano alla Pinetina.