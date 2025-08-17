L'Atalanta pensa a Zalewski, l'Inter pronta a trattare: operazione slegata da Lookman

© IPA | Giovanni Leoni dal Parma al Liverpool per 35 milioni più una percentuale sull'eventuale rivendita
I nerazzurri hanno riscatto Zalewski versando 6,5 milioni di euro nelle casse della Roma
Atalanta e Inter potrebbero presto sedersi al tavolo per trattare. Attenzione non per Ademola Lookman, bensì per Nicola Zalewski, terzino polacco in forza ai nerazzurri dallo scorso gennaio. Juric ha bisogno di rinforzi sulle fasce, e gli orobici avrebbero effettuato un primo sondaggio, proficuo, per l'ex Roma riscattato dall'Inter a giugno versando 6,5 milioni di euro. Il ds Ausilio ha aperto al trasferimento: nelle prossime ore l'Atalanta potrebbe presentare la prima offerta ufficiale.
La trattativa con al centro Zalewski è, al momento, slegata da una delle tante telenovela dell'estate. Ossia da quella che protagonista Ademola Lookman, tornato ad allenarsi in Portogallo dopo il blitz inglese. L'Atalanta non ha fatto ancora un prezzo, e anche l'Inter non ha più alzato il telefono dopo la prima offerta ufficiale rigettata dai Percassi. Insomma la pista si è raffreddata, e anche di molto. Difficile definirla totalmente abbandonata, ma è chiaro che eventuale acquisto importante dell'Inter a centrocampo precluderebbe l'approdo del nigeriano alla Pinetina.
