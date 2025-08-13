Monti spiega le ragioni oggettive della rinuncia di Doualla ai mondiali di Tokyo

"Assolutamente non abbiamo dovuto convincerla e posso dire che la decisione è stata presa solamente da lei che è una ragazza anche molto matura. Ovviamente io e in particolare Marco, che la segue quasi quotidianamente trattandola dopo ogni allenamento, le abbiamo spiegato che sarebbe stato rischioso dopo tutte le gare fatte in particolare nell'ultimo mese, sottoporre il suo fisico ad altri sforzi per mantenere la sua attuale condizione. Lei ha capito perfettamente e, alla mia domanda conclusiva se avrebbe preferito a settembre essere a Tokyo o vedere il mondiali in TV, mi ha risposto senza dubbi sulla seconda ipotesi".