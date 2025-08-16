Johanna Duplantis ultima al debutto nell'asta donne della Diamond League di Chorzow

Va ricordato infine come la famiglia Duplantis abbia nel proprio DNA legami profondi con l'atletica, e in particolare con il salto con l'asta, anche se la madre Helena Hedlund ha praticato varie discipline di questo sport essendo una multiplista ma mai l'asta, essendo stata anche un'ottima pallavolista, con il padre Greg accreditato invece in carriera di un ottimo personale di 5.80, il primo figlio Andreas con un personale di 5,42 ma ritiratosi ben presto a 22 anni, cosa fatta ancor prima dal secondogenito Antoine che pur dedicandosi all'asta occasionalmente durante il liceo, ha poi preferito il baseball al college universitario.