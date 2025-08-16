Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Johanna Duplantis ultima al debutto nell'asta donne della Diamond League di Chorzow

La sorella del fenomeno svedese dell'asta non brilla nella sua prima gara del principale circuito mondiale di atletica. Oggi il fratello attacca la barriera dei 6,30

di Ferdinando Savarese
16 Ago 2025 - 14:24
© Getty Images

© Getty Images

Johanna Duplantis, 22enne sorella minore di Armand, ha chiuso all'ultimo posto con la misura di 4,10 metri la sua gara di debutto in Diamond League nel salto con l'asta donne, disputata ieri in una piazza cittadina di Katowice, prologo del meeting che si disputerà a pochi chilometri di distanza nel pomeriggio odierno all'interno dello stadio di Chorzow, con la presenza su tutti del fenomenale fratello che proverà a stabilire il 14esimo record del mondo consecutivo, 4 giorni dopo il precedente, attaccando la barriera dei 6,30.

Va peraltro evidenziato come la gara del Memorial Kamila Skolimowska, vinta dalla francese Marie Julie Bonnin con 4.70 metri, pur inserita nel contesto dell'evento non attribuisse punti per le finali del trofeo del Diamante, ma per la giovane saltatrice svedese che vive negli Stati Uniti in Louisiana come il fratello, è stata certamente una grande esperienza a livello internazionale, la seconda della sua carriera dopo il debutto in una grande manifestazione mondiale assoluta, avvenuto il 12 agosto scorso a Budapest nel Continental Tour Gold dove Armand ha realizzato il suo ennesimo primato, terminato anche in quell'occasione in ottava e ultima posizione con 4,16.

Johanna si è messa in luce in questo 2025, dopo che sino al 2024 la sua miglior prestazione era di 4,00 metri, il 12 giugno nelle finali dei campionati universitari statunitensi NCAA, chiudendo in undicesima posizione con il proprio nuovo personale di 4.39, misura che pur non eccelsa ha iniziato a darle una maggior visibilità e permesso di avere il primo contratto di sponsorizzazione tecnica dalla stessa azienda del fratello, e i primi inviti come quelli degli ultimi giorni nei più importanti meeting del mondo.

Va ricordato infine come la famiglia Duplantis abbia nel proprio DNA legami profondi con l'atletica, e in particolare con il salto con l'asta, anche se la madre Helena Hedlund ha praticato varie discipline di questo sport essendo una multiplista ma mai l'asta, essendo stata anche un'ottima pallavolista, con il padre Greg accreditato invece in carriera di un ottimo personale di 5.80, il primo figlio Andreas con un personale di 5,42 ma ritiratosi ben presto a 22 anni, cosa fatta ancor prima dal secondogenito Antoine che pur dedicandosi all'asta occasionalmente durante il liceo, ha poi preferito il baseball al college universitario.

© Getty Images

© Getty Images

duplantis
sorella
asta
chorzow

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

I più visti di Atletica

Jabobs salta le Diamond League di Losanna e Bruxelles. Mondiali a forte rischio

Iapichino in gara a Chorzow. Tamberi in dubbio dopo la nascita della figlia

Monti: Kelly ha deciso in totale autonomia di rinunciare ai mondiali di Tokyo

Doualla dice no ai Mondiali: niente staffetta per la 15enne velocista azzurra

Ancora Duplantis! Lo svedese salta 6,29 e migliora per la 13esima volta il record del mondo

Doualla mostruosa trascina l'Italia all'oro nella 4x100 donne degli Europei under 20

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:30
Moto Gp, Marc Marquez vince la Sprint Race: il film della gara
15:29
Sprint da dimenticare per Bagnaia: ritiro e lacrime ai box
15:21
Psg, Luis Enrique: "Obbiettivo della stagione? Facile, vincere tutto"
Luka Jovic: debutto con gol ad Atene
15:18
Luka Jovic: debutto con gol ad Atene
15:18
Udinese, Runjaic: "Solet? Spero rimanga, un altro anno qui gli farebbe bene"