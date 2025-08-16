Johanna Duplantis ultima al debutto nell'asta donne della Diamond League di Chorzow

La sorella del fenomeno svedese dell'asta non brilla nella sua prima gara del principale circuito mondiale di atletica. Oggi il fratello attacca la barriera dei 6,30di Ferdinando Savarese
© Getty Images
Johanna Duplantis, 22enne sorella minore di Armand, ha chiuso all'ultimo posto con la misura di 4,10 metri la sua gara di debutto in Diamond League nel salto con l'asta donne, disputata ieri in una piazza cittadina di Katowice, prologo del meeting che si disputerà a pochi chilometri di distanza nel pomeriggio odierno all'interno dello stadio di Chorzow, con la presenza su tutti del fenomenale fratello che proverà a stabilire il 14esimo record del mondo consecutivo, 4 giorni dopo il precedente, attaccando la barriera dei 6,30.
Va peraltro evidenziato come la gara del Memorial Kamila Skolimowska, vinta dalla francese Marie Julie Bonnin con 4.70 metri, pur inserita nel contesto dell'evento non attribuisse punti per le finali del trofeo del Diamante, ma per la giovane saltatrice svedese che vive negli Stati Uniti in Louisiana come il fratello, è stata certamente una grande esperienza a livello internazionale, la seconda della sua carriera dopo il debutto in una grande manifestazione mondiale assoluta, avvenuto il 12 agosto scorso a Budapest nel Continental Tour Gold dove Armand ha realizzato il suo ennesimo primato, terminato anche in quell'occasione in ottava e ultima posizione con 4,16.
Johanna si è messa in luce in questo 2025, dopo che sino al 2024 la sua miglior prestazione era di 4,00 metri, il 12 giugno nelle finali dei campionati universitari statunitensi NCAA, chiudendo in undicesima posizione con il proprio nuovo personale di 4.39, misura che pur non eccelsa ha iniziato a darle una maggior visibilità e permesso di avere il primo contratto di sponsorizzazione tecnica dalla stessa azienda del fratello, e i primi inviti come quelli degli ultimi giorni nei più importanti meeting del mondo.
Va ricordato infine come la famiglia Duplantis abbia nel proprio DNA legami profondi con l'atletica, e in particolare con il salto con l'asta, anche se la madre Helena Hedlund ha praticato varie discipline di questo sport essendo una multiplista ma mai l'asta, essendo stata anche un'ottima pallavolista, con il padre Greg accreditato invece in carriera di un ottimo personale di 5.80, il primo figlio Andreas con un personale di 5,42 ma ritiratosi ben presto a 22 anni, cosa fatta ancor prima dal secondogenito Antoine che pur dedicandosi all'asta occasionalmente durante il liceo, ha poi preferito il baseball al college universitario.
© Getty Images
