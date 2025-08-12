Doualla rinuncia ai Mondiali: niente staffetta per la 15enne velocista azzurra

Monti ha espresso l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale, al presidente federale Stefano Mei. Per la Doualla (16 anni ancora da compiere) l’estate 2025 è stata quella del debutto internazionale: prima, nel mese di luglio, la doppietta (oro nei 100 metri e nella staffetta) allo European Youth Olympic Festival di Skopje, evento continentale dedicato agli under 18; poi, la scorsa settimana, la fragorosa conferma tra le Juniores (al limite di 20 anni), con l’oro centrato sia nella prova individuale, sia nella staffetta 4x100, corsa con Alice Pagliarini, Elisa Valensin, e Margherita Castellani.