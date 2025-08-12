Logo SportMediaset
ATLETICA

Doualla rinuncia ai Mondiali: niente staffetta per la 15enne velocista azzurra

E' arrivata la comunicazione ufficiale dopo l'apertura a partecipare da parte della Fidal

12 Ago 2025 - 18:52

Kelly Doualla ha deciso di rinunciare alla possibilità di essere inserita nel gruppo della staffetta 4x100 che volerà in Giappone a settembre per i Mondiali di atletica leggera a Tokyo. Il tecnico Walter Monti, allenatore della sprinter vincitrice di due medaglie d'oro ai Campionati Europei Juniores svoltisi la scorsa settimana a Tampere, ha comunicato ai vertici della FIDAL la decisione.

Monti ha espresso l’intendimento dell’atleta, della famiglia Doualla e suo personale, al presidente federale Stefano Mei. Per la Doualla (16 anni ancora da compiere) l’estate 2025 è stata quella del debutto internazionale: prima, nel mese di luglio, la doppietta (oro nei 100 metri e nella staffetta) allo European Youth Olympic Festival di Skopje, evento continentale dedicato agli under 18; poi, la scorsa settimana, la fragorosa conferma tra le Juniores (al limite di 20 anni), con l’oro centrato sia nella prova individuale, sia nella staffetta 4x100, corsa con Alice Pagliarini, Elisa Valensin, e Margherita Castellani.

Per Kelly Doualla, a Skopje, anche il crono di 11.21, miglior prestazione europea Under 18, record nazionale Allieve e Juniores, e terza prestazione italiana di tutti i tempi, preceduta solo, nella lista nazionale, da Zaynab Dosso e Manuela Levorato. Performance che avevano prodotto l’ipotesi di un inserimento della giovanissima lombarda nel gruppo della staffetta veloce.

Mei lancia Doualla per i Mondiali: "Per la staffetta la porta è aperta"

