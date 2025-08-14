Jacobs rinuncia alle due Diamond League programmate. Mondiali a rischio

Per l'atleta di Desenzano del Garda, che proprio nella città della sua adolescenza e dei suoi inizi agonistici si era allenato nelle ultime settimane, un'altra tegola in un 2025 molto complicato e sfortunato per una serie di infortuni, come quello di inizio luglio che gli aveva impedito di partecipare al meeting di Nancy del 5 di quel mese, preceduto da quella di fine marzo alla vigilia di un primo debutto all’aperto programmato sui 200 metri in Florida, mentre in inverno a febbraio era stato fermato da un altro problema, che gli aveva impedito di continuare la preparazione in vista degli europei indoor di Apeldoorn in Olanda, dove avrebbe voluto disputare i 60 metri.