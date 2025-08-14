Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Jacobs rinuncia alle due Diamond League programmate. Mondiali a rischio

Il campione europeo dei 100 fermato da un altro infortunio sia pur lieve, ma troppo vicino ormai ai campionati del mondo di Tokyo a settembre

di Redazione Sprintnews
14 Ago 2025 - 20:18
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Marcell Jacobs non gareggerà, come previsto, alle gare dei 100 metri inserite nei due meeting di Diamond League del 20 agosto a Losanna e del successivo 22 a Bruxelles, come da comunicato del suo entourage che ha fatto riferimento in tal senso a un lieve infortunio muscolare patito dal velocista azzurro nell'ultimo allenamento.

Il campione europeo sulla distanza più veloce e spettacolare dell'atletica, è stato invitato dopo tale annuncio a Roma dalla Fidal, al fine di sottoporsi a una serie di esami diagnostici presso l'istituto di Medicina dello sport per una valutazione congiunta sulla situazione, in vista delle imminenti convocazioni per i Mondiali di Tokyo che inizieranno il prossimo 13 settembre.

Sembra in ogni caso chiaro a questo punto, quando mancano poco più di 4 settimane alle batterie dei 100 metri, che saranno proprio nella giornata inaugurale, come le possibilità di vedere il velocista azzurro sui blocchi siano ridotte veramente al lumicino.

Per l'atleta di Desenzano del Garda, che proprio nella città della sua adolescenza e dei suoi inizi agonistici si era allenato nelle ultime settimane, un'altra tegola in un 2025 molto complicato e sfortunato per una serie di infortuni, come quello di inizio luglio che gli aveva impedito di partecipare al meeting di Nancy del 5 di quel mese, preceduto da quella di fine marzo alla vigilia di un primo debutto all’aperto programmato sui 200 metri in Florida, mentre in inverno a febbraio era stato fermato da un altro problema, che gli aveva impedito di continuare la preparazione in vista degli europei indoor di Apeldoorn in Olanda, dove avrebbe voluto disputare i 60 metri.

In definitiva per Jacobs solamente 4 gare disputate dall'inizio dell'anno, in due soli eventi, di cui il primo a Boston al coperto il 2 febbraio con i crono di 6"69 in batteria e 6"63 in finale nei 60 metri, e il secondo all'aperto lo scorso 17 giugno a Turku in Finlandia sui 100 metri, con un poco significativo 10"30 nella batteria e facendo ancor peggio nella finale sia pur rialzandosi, con 10"44, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima competizione della stagione.

jacobs
rinuncia
diamond league
losanna
bruxelles
100 metri

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

I più visti di Atletica

Doualla dice no ai Mondiali: niente staffetta per la 15enne velocista azzurra

Ancora Duplantis! Lo svedese salta 6,29 e migliora per la 13esima volta il record del mondo

Monti: Kelly ha deciso in totale autonomia di rinunciare ai mondiali di Tokyo

Mei lancia Doualla per i Mondiali: "Per la staffetta la porta è aperta"

Il CT Andreozzi avverte gli azzurri dopo gli Europei Under 20: "Devono mantenere la stessa umiltà per arrivare in alto"

MCH ATLETICA RECORD DOUALLA MCH

Fenomeno Doualla: la 15enne azzurra corre i 100 metri in 11"21

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:20
Olimpiadi: Impianti sede di gare LA28 avranno nomi degli sponsor
20:54
Ex arbitro De Marco incaricato da Figc per relazioni con club A e B
20:45
Napoli, Lukaku ko in amichevole: risentimento al quadricipite per Big Rom
20:43
Paolini ai quarti a Cincinnati: Krejcijova ko. Ora la Gauff che ha eliminato Bronzetti
20:27
Furia Conte dopo un fallo su Rrahmani: in campo a muso duro con El Kaabi