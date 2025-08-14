Iapichino in gara a Chorzow. Tamberi in dubbio dopo la nascita della figlia

Gli altri azzurri impegnati saranno nel getto del peso Leonardo Fabbri, autore di due prestazioni poco incoraggianti a Sollentuna in Svezia e a Budapest in Ungheria, dove su 6 lanci ha collezionato 5 nulli e un solo tentativo valido poco significativa di 18.43, dopo la straordinaria prestazione degli Assoluti di Caorle a inizio agosto con la miglior misura mondiale stagionale di 22.82, ma in pedana ci sarà anche il connazionale Zane Weir nella sfida contro il poker USA Joe Kovacs, Payton Otterdahl, Adrian Piperi e Roger Steen, il neozelandese Tom Walsh, il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, il giamaicano Rajindra Campbell e il polacco Konrad Bukowiecki.