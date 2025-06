Fabbri conquista nel getto del peso la seconda vittoria italiana

Nei 1500 metri donne come sempre accade in questo genere di competizioni del mezzofondo, una gara molto tattica che non favorisce certo le caratteristiche di Marta Zenoni non dotata di uno spunto finale irresistibile, ma l'azzurra riesce ugualmente a fare un buon rettilineo e chiudere in sesta posizione con il tempo di 4'10"23, nella prova vinta dalla francese Agathe Guillemot in 4'08"72, ma gli 11 punti conquistati fanno mantenere all'Italia un buon vantaggio sulla seconda nazione che diventa la Polonia a 7 gare dalla fine.