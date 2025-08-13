Wierer e Vittozzi provano il colpo al femminile, Giacomel mira al maschile: ecco gli appuntamenti del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

La 35enne di Anterselva e la 30enne di Sappada scenderanno in pista a partire da domenica 8 febbraio dove troveranno anche il talento di Imèrdi Marco Cangelli
© IPA
Se c'è una cosa che manca al palmarés di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi è senza dubbio una medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali. La 35enne di Anterselva e la 30enne di Sappada andranno a caccia del titolo sulla pista di casa di Anterselva dove proveranno a essere protagoniste a Milano-Cortina 2026. Per Wierer e Vittozzi le occasioni saranno parecchie, a partire dalla staffetta mista in programma domenica 8 febbraio dove potrebbero incontrare anche Tommaso Giacomel, faro del movimento maschile.
La portacolori delle Fiamme Gialle e la collega dei Carabinieri saranno di scena nell'individuale femminile in programma mercoledì 11 per poi proseguire nella sprint sabato 14 e nell'inseguimento domenica 15. Grande attesa per la staffetta prevista per mercoledì 18 e per la mass start che chiuderà la rassegna per la carabina nella giornata di sabato 21.
Al maschile Giacomel esordirà ai Giochi, ma le ottime prestazioni sfoderate in Coppa del Mondo che ha dato il meglio di sé nell'individuale che lo vedrà impegnato martedì 10 febbraio. Il finanziere di Imèr vorrà offrire il proprio contributo nella mass start di venerdì 20 dopo averci provato magari anche nella staffetta di martedì 17.
IL PROGRAMMA
Domenica 8 febbraio – Staffetta mista Anterselva – ore 14.05
Martedì 10 febbraio – Individuale maschile Antrerselva – ore 13.30
Mercoledì 11 febbraio – Individuale femminile Anterselva – ore 14.15
Venerdì 13 febbraio – Sprint maschile Anterselva – ore 14.00
Sabato 14 febbraio – Sprint femminile Anterselva – ore 14.00
Domenica 15 febbraio – Pursuit maschile Anterselva – ore 11.15
Domenica 15 febbraio – Pursuit femminile Anterselva – ore 14.45
Martedì 17 febbraio – Staffetta maschile Anterselva – ore 14.30
Mercoledì 18 febbraio – Staffetta femminile Anterselva – ore 14.45
Venerdì 20 febbraio – Mass start maschile Anterselva – ore 14.15
Sabato 21 febbraio – Mass start femminile Anterselva – ore 14.15
