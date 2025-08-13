Wierer e Vittozzi provano il colpo al femminile, Giacomel mira al maschile: ecco gli appuntamenti del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Se c'è una cosa che manca al palmarés di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi è senza dubbio una medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali. La 35enne di Anterselva e la 30enne di Sappada andranno a caccia del titolo sulla pista di casa di Anterselva dove proveranno a essere protagoniste a Milano-Cortina 2026. Per Wierer e Vittozzi le occasioni saranno parecchie, a partire dalla staffetta mista in programma domenica 8 febbraio dove potrebbero incontrare anche Tommaso Giacomel, faro del movimento maschile.