Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Tamberi supera 2,20 nell'alto di Heilbronn e vede i mondiali più vicini

Il campione del mondo in carica trova nel meeting tedesco indicazioni positive dopo la delusione negli Assoluti

di Redazione Sprintnews
10 Ago 2025 - 16:25
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Gianmarco Tamberi chiude con la misura di 2.20 la sua gara di salto in alto del meeting di Heilbronn, prova Silver di Continental Tour totalmente dedicata alla disciplina e disputata nella piazza della città tedesca, ricevendo quelle diverse indicazioni che avrebbe voluto dopo la prova totalmente negativa degli Assoluti di Caorle quando si era fermato a 2.12, riuscendo a ottenere il suo personale dell'anno e mostrando di essere in crescita di condizione, quando manca ancora oltre un mese all'inizio dei mondiali di Tokyo che cominceranno il 13 settembre.

Nella sua gara il 33enne saltatore azzurro, campione mondiale in carica a Budapest 2023, dopo aver superato al primo tentativo i 2.10 e i 2.15, fallisce nettamente il primo tentativo alla quota di 2,20 che però realizza alla seconda, per poi fallire tre volte 2.24, la prima nettamente passando sotto l'asticella, la seconda toccandola completamente con il corpo, ma la terza solo sfiorandola con i polpacci e quindi da considerare molto incoraggiante.

Da valutare a questo punto le sensazioni globali dell'atleta, che aveva nelle ultime ore prima della competizione avanzato qualche dubbio sulla possibilità di proseguire nella stagione verso Tokyo, ma è presumibile che il risultato odierno possa offrirgli ulteriori stimoli per far crescere la condizione che, unita alla sua straordinaria determinazione in gara, può sempre fare la differenza in ogni contesto internazionale di primaria importanza.

Nella gara giornata negativa per l'altro azzurro Marco Fassinotti, campione italiano a Caorle proprio una settimana fa con 2.20, che si ferma a 2.10.

tamberi
salto in alto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

I più visti di Atletica

Tamberi, Mondiali a rischio: "Così non ha senso andarci"

Doualla oro nei 100 metri donne degli Europei under 20 in 11"22

Nappi: strepitoso oro nei 200 metri degli Europei under 20 di Tampere

Doualla in finale nei 100 metri degli Europei under 20 di Tampere

Tamberi in gara domenica in Germania nell'alto del Continental Tour

Lyles brucia Bednarek sui 200 metri dei Trials e quasi scoppia la rissa

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:44
Doualla mostruosa trascina l'Italia all'oro nella 4x100 donne degli Europei under 20
17:36
LIVE Chelsea-Milan 0-0: Modric parte dalla panchina
17:29
L'haka dei "Tall Blacks", dal rugby al basket
 Igor Tudor
17:42
Secondo test per la Juve di Tudor: contro il Borussia Dortmund LIVE
17:20
Hummels dice addio al calcio: l'ultimo saluto in Borussia Dortmund-Juve