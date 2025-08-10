Tamberi supera 2,20 nell'alto di Heilbronn e vede i mondiali più vicini

Il campione del mondo in carica trova nel meeting tedesco indicazioni positive dopo la delusione negli Assolutidi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Gianmarco Tamberi chiude con la misura di 2.20 la sua gara di salto in alto del meeting di Heilbronn, prova Silver di Continental Tour totalmente dedicata alla disciplina e disputata nella piazza della città tedesca, ricevendo quelle diverse indicazioni che avrebbe voluto dopo la prova totalmente negativa degli Assoluti di Caorle quando si era fermato a 2.12, riuscendo a ottenere il suo personale dell'anno e mostrando di essere in crescita di condizione, quando manca ancora oltre un mese all'inizio dei mondiali di Tokyo che cominceranno il 13 settembre.
Nella sua gara il 33enne saltatore azzurro, campione mondiale in carica a Budapest 2023, dopo aver superato al primo tentativo i 2.10 e i 2.15, fallisce nettamente il primo tentativo alla quota di 2,20 che però realizza alla seconda, per poi fallire tre volte 2.24, la prima nettamente passando sotto l'asticella, la seconda toccandola completamente con il corpo, ma la terza solo sfiorandola con i polpacci e quindi da considerare molto incoraggiante.
Da valutare a questo punto le sensazioni globali dell'atleta, che aveva nelle ultime ore prima della competizione avanzato qualche dubbio sulla possibilità di proseguire nella stagione verso Tokyo, ma è presumibile che il risultato odierno possa offrirgli ulteriori stimoli per far crescere la condizione che, unita alla sua straordinaria determinazione in gara, può sempre fare la differenza in ogni contesto internazionale di primaria importanza.
Nella gara giornata negativa per l'altro azzurro Marco Fassinotti, campione italiano a Caorle proprio una settimana fa con 2.20, che si ferma a 2.10.
