Tamberi supera 2,20 nell'alto di Heilbronn e vede i mondiali più vicini

Gianmarco Tamberi chiude con la misura di 2.20 la sua gara di salto in alto del meeting di Heilbronn, prova Silver di Continental Tour totalmente dedicata alla disciplina e disputata nella piazza della città tedesca, ricevendo quelle diverse indicazioni che avrebbe voluto dopo la prova totalmente negativa degli Assoluti di Caorle quando si era fermato a 2.12, riuscendo a ottenere il suo personale dell'anno e mostrando di essere in crescita di condizione, quando manca ancora oltre un mese all'inizio dei mondiali di Tokyo che cominceranno il 13 settembre.