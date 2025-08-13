Logo SportMediaset
Mercato
UOMO MERCATO

Liverpool-Leoni: si può chiudere a 35 milioni. Ma resta il nodo titolarità

Gli inglesi pronti a soddisfare le richieste del Parma per il cartellino del classe 2006 che però teme di non trovare spazio a sufficienza per conquistare l'azzurro

13 Ago 2025 - 12:26

Giovanni Leoni potrebbe rappresentare l'ennesimo caso di fuga di talento. Il giovane centrale italiano infatti dopo essere stato accostato a tutte le big della Serie A sembra sempre più vicino a un trasferimento al Liverpool. I Reds sono convinti dell’investimento su un giocatore che ritengono dal futuro assicurato e sarebbero pronti a soddisfare in toto le richieste degli emiliani: 35 milioni bonus compresi.

NODO MINUTAGGIO

Leoni è lusingato dall'interessamento degli inglesi e sarebbe ben contento di trasferirsi ad Anfield, l'unico punto interrogativo sarebbe legato al minutaggio che il classe 2006 potrebbe trovare in Inghilterra: è vero che al momento Arne Slot ha soltanto due centrali a disposizione (Virgil Van Dijk e Ibrahima Konate che, con un solo anno di contratto rimasto, potrebbe anche lasciare presto i Reds) oltre al lungodegente Joe Gomez. Ma il Liverpool, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe vicinissimo ad acquistare anche Marc Guehi dal Crystal Palace per 35 milioni. Una durissima concorrenza che potrebbe togliere spazio a Leoni, mettendo a serio repentaglio una chiamata azzurra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale. 

IPOTESI PRESTITO

E allora per non perdere terreno nella corsa al prossimo Mondiale (sperando sempre che l'Italia stacchi il pass) Leoni e il suo entourage potrebbero chiedere di rimanere un altro anno in prestito al Tardini per giocare con continuità e proseguire nel processo di crescita iniziato in questa stagione. Una possibilità che, per il momento, non scalda il Liverpool: i Reds, anche per lo scarso numero di alternative nel reparto, vorrebbero portare subito in Inghilterra il centrale romano per fargli fare un anno di apprendistato sotto l'ala di un totem come Virgil Van Dijk. L'idea è preparare Leoni per la prossima stagione quando, con buone probabilità, Konaté saluterà a zero. L'esito positivo o negativo della trattativa girerà su questi dettagli: l'offerta al Parma e al calciatore non sono un problema, ma Leoni e il suo entourage vogliono capire bene quale sia la parabola che il Liverpool ha in mente per il classe 2006.   

leoni
parma
liverpool

