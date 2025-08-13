Liverpool-Leoni: si può chiudere a 35 milioni. Ma resta il nodo titolarità

E allora per non perdere terreno nella corsa al prossimo Mondiale (sperando sempre che l'Italia stacchi il pass) Leoni e il suo entourage potrebbero chiedere di rimanere un altro anno in prestito al Tardini per giocare con continuità e proseguire nel processo di crescita iniziato in questa stagione. Una possibilità che, per il momento, non scalda il Liverpool: i Reds, anche per lo scarso numero di alternative nel reparto, vorrebbero portare subito in Inghilterra il centrale romano per fargli fare un anno di apprendistato sotto l'ala di un totem come Virgil Van Dijk. L'idea è preparare Leoni per la prossima stagione quando, con buone probabilità, Konaté saluterà a zero. L'esito positivo o negativo della trattativa girerà su questi dettagli: l'offerta al Parma e al calciatore non sono un problema, ma Leoni e il suo entourage vogliono capire bene quale sia la parabola che il Liverpool ha in mente per il classe 2006.