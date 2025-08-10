Doualla vince il secondo oro negli Europei under 20 con la 4x100 donne

Se il rettilineo finale della 15enne velocista azzurra si può certamente definire fenomenale e decisivo, cronometrato ufficiosamente a livello di 100 metri lanciati in 10"30, eccellenti senza dubbio anche le frazioni delle sue compagne con l'unica leggera pecca di un cambio un po' lungo tra Pagliarini e Valensin, ma poi tutto è stato perfetto, ricordando come anche il destino sia stato favorevole alla squadra italiana che in semifinale, peraltro senza Valensin tenuta a riposo in quanto non in perfetta condizione fisica, era stata inizialmente eliminata e poi riqualificata per la squalifica della Germania.