Doualla vince il secondo oro negli Europei under 20 con la 4x100 donne

Ancora una strepitosa prestazione della 15enne velocista azzurra con la 4x100 donne. Oro anche per Francesco Crotti nel triplo maschile. Bronzo per Nalesso nel peso donnedi Redazione Sprintnews
Kelly Doualla trascina la 4x100 donne italiana a una fantastica vittoria nei campionati europei under 20 di Tampere, grazie a una strepitosa ultima frazione in cui finalizza l'ottimo lavoro delle altre tre sue compagne, Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani, con un crono finale di 43"72 con cui polverizzano il precedente limite di categoria, mentre al secondo posto nella gara si piazza la Gran Bretagna con 43"98 e al terzo la Polonia con 44"07.
Se il rettilineo finale della 15enne velocista azzurra si può certamente definire fenomenale e decisivo, cronometrato ufficiosamente a livello di 100 metri lanciati in 10"30, eccellenti senza dubbio anche le frazioni delle sue compagne con l'unica leggera pecca di un cambio un po' lungo tra Pagliarini e Valensin, ma poi tutto è stato perfetto, ricordando come anche il destino sia stato favorevole alla squadra italiana che in semifinale, peraltro senza Valensin tenuta a riposo in quanto non in perfetta condizione fisica, era stata inizialmente eliminata e poi riqualificata per la squalifica della Germania.
Se l'oro della 4x100 donne è stato il quarto della spedizione italiana, pochi minuti dopo è arrivato il quinto nel salto triplo uomini, dove il 18enne Francesco Crotti si è imposto con il suo nuovo personale di 15.93 davanti al francese Emmanuel Idinna secondo con 15,85 e al turco Emre Çolak terzo con 15.75.
Anita Nalesso invece, conquista la nona medaglia globale italiana nel getto del peso donne, al termine di una gara terminata in terza posizione con la misura di 15,62 identica a quella dell'ucraina Anhelina Shepel che però la sopravanza sul podio per un miglior secondo lancio, mentre la vittoria va alla greca Maria Rafailidou con 16,16.
Nella finale della 4x100 maschile sfortunata invece la prova della squadra azzurra, formata da Luca Corradin, Francesco Pagliarini, Diego Nappi, Daniele Orlando, che perde il testimone al primo cambio nella gara vinta dalla Spagna in 39"42.
