Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Doualla vince il secondo oro negli Europei under 20 con la 4x100 donne

Ancora una strepitosa prestazione della 15enne velocista azzurra con la 4x100 donne. Oro anche per Francesco Crotti nel triplo maschile. Bronzo per Nalesso nel peso donne

di Redazione Sprintnews
10 Ago 2025 - 17:44
© Getty Images

© Getty Images

Kelly Doualla trascina la 4x100 donne italiana a una fantastica vittoria nei campionati europei under 20 di Tampere, grazie a una strepitosa ultima frazione in cui finalizza l'ottimo lavoro delle altre tre sue compagne, Alice Pagliarini, Elisa Valensin e Margherita Castellani, con un crono finale di 43"72 con cui polverizzano il precedente limite di categoria, mentre al secondo posto nella gara si piazza la Gran Bretagna con 43"98 e al terzo la Polonia con 44"07.

Se il rettilineo finale della 15enne velocista azzurra si può certamente definire fenomenale e decisivo, cronometrato ufficiosamente a livello di 100 metri lanciati in 10"30, eccellenti senza dubbio anche le frazioni delle sue compagne con l'unica leggera pecca di un cambio un po' lungo tra Pagliarini e Valensin, ma poi tutto è stato perfetto, ricordando come anche il destino sia stato favorevole alla squadra italiana che in semifinale, peraltro senza Valensin tenuta a riposo in quanto non in perfetta condizione fisica, era stata inizialmente eliminata e poi riqualificata per la squalifica della Germania.

© Getty Images

© Getty Images

Se l'oro della 4x100 donne è stato il quarto della spedizione italiana, pochi minuti dopo è arrivato il quinto nel salto triplo uomini, dove il 18enne Francesco Crotti si è imposto con il suo nuovo personale di 15.93 davanti al francese Emmanuel Idinna secondo con 15,85 e al turco Emre Çolak terzo con 15.75.

© Getty Images

© Getty Images

Anita Nalesso invece, conquista la nona medaglia globale italiana nel getto del peso donne, al termine di una gara terminata in terza posizione con la misura di 15,62 identica a quella dell'ucraina Anhelina Shepel che però la sopravanza sul podio per un miglior secondo lancio, mentre la vittoria va alla greca Maria Rafailidou con 16,16.

Nella finale della 4x100 maschile sfortunata invece la prova della squadra azzurra, formata da Luca Corradin, Francesco Pagliarini, Diego Nappi, Daniele Orlando, che perde il testimone al primo cambio nella gara vinta dalla Spagna in 39"42.

kelly doualla
4x100 donne
europei under 20
tampere

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

I più visti di Atletica

Tamberi, Mondiali a rischio: "Così non ha senso andarci"

Doualla oro nei 100 metri donne degli Europei under 20 in 11"22

Nappi: strepitoso oro nei 200 metri degli Europei under 20 di Tampere

Doualla in finale nei 100 metri degli Europei under 20 di Tampere

Tamberi in gara domenica in Germania nell'alto del Continental Tour

Lyles brucia Bednarek sui 200 metri dei Trials e quasi scoppia la rissa

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:44
Doualla mostruosa trascina l'Italia all'oro nella 4x100 donne degli Europei under 20
17:36
LIVE Chelsea-Milan 0-0: Modric parte dalla panchina
17:29
L'haka dei "Tall Blacks", dal rugby al basket
 Igor Tudor
17:42
Secondo test per la Juve di Tudor: contro il Borussia Dortmund LIVE
17:20
Hummels dice addio al calcio: l'ultimo saluto in Borussia Dortmund-Juve