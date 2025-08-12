Il presidente federale Stefano Mei invita Kelly Doualla ai Mondiali: "Per la staffetta la porta è aperta"

Ora servirà capire quali dei big saranno presenti nella Terra del Sol Levante, da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs che sono alle prese con una serie di dubbi legati alle condizioni fisiche: "Domenica Tamberi in Germania è salito a 2,20 e quindi si è un po’ migliorato rispetto alle ultime uscite. Deve essere lui però a giudicare se stesso e lo stato di forma. A uno come lui che ha vinto tutto quello che ha vinto, non devo dirgli io cosa fare. Deciderà Gimbo. Il suo obiettivo oltre alla nascita della figlia tra qualche giorno è ovviamente Los Angeles 2028 - ha concluso Mei -. Jacobs invece ha fatto una scelta lo scorso anno che l’ha portato ad arrivare 5° alle Olimpiadi, ha vinto gli Europei. Ora so che è a Desenzano, il suo tecnico è in Cina ma in contatto con lui continuo, gli abbiamo messo a disposizione tecnici e strutture a Roma ma ha ringraziato preferendo restare a casa sua. Valuterà anche lui se dare o no il contributo al Mondiale in Giappone".