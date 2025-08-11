Il CT Andreozzi celebra il successo dell'Italia agli Europei Under 20: "Devono mantenere la stessa umiltà per arrivare in alto"

Chiaramente gli Europei Under 20 sono soltanto un banco di prova in vista di un futuro fra i grandi dell'atletica leggera, ma al tempo stesso può essere un primo passo per mantenere le aspettative: "Devono mantenere la stessa umiltà che hanno quando fanno le nazionali giovanili e conservare lo stesso approccio di divertimento che hanno ora quando approcciano le gare. L'asticella per loro si alzerà sempre di più, affronteranno situazioni sempre più difficili. È chiaro che alla base ci devono essere delle qualità, e parecchi di questi ragazzi le qualità ce le hanno, non solo tecniche ma soprattutto mentali - sottolinea Andreozzi -. La sorpresa più grande? Matteo Togni, sapevamo che era da medaglia, ma non da medaglia d'oro. Ha corso con una sicurezza impressionante. Poi vorrei citare le due staffette 4x400. Si dice sempre che chiudere le manifestazioni sul podio con queste staffette, significa avere un movimento giovanile completo e compatto. Quei due bronzi sono stati davvero una piacevole sorpresa. Ragazze e ragazzi hanno davvero dato tanto".