Salto con l'asta, altro record del mondo di Duplantis: lo svedese sale a 6,29

A poco meno di due mese di distanza dal record precedente, Armand Duplantis lo ha fatto ancora. Lo svedese ha ritoccato per la 13esima volta (sette outdoor e sei indoor) il primato mondiale - già suo - nel salto con l'asta. Al Gold del Continental Tour di Budapest il due volte campione Olimpico al secondo tentativo ha saltato 6.29, migliorando di 1 centimetro la misura registrata nel meeting di Stoccolma il 15 giugno. Mondo, 25 anni, è al terzo record del 2025, dopo Clermont-Ferrand (6,27metri) a febbraio e, appunto, Stoccolma (6,28 metri) a giugno. Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).