SALTO CON L'ASTA

Salto con l'asta, altro record del mondo di Duplantis: lo svedese sale a 6,29

Infinito Mondo che a Budapest ritocca ancora una volta il primato mondiale nel salto con l'asta

12 Ago 2025 - 19:28
© afp

© afp

A poco meno di due mese di distanza dal record precedente, Armand Duplantis lo ha fatto ancora. Lo svedese ha ritoccato per la 13esima volta (sette outdoor e sei indoor) il primato mondiale - già suo - nel salto con l'asta. Al Gold del Continental Tour di Budapest il due volte campione Olimpico al secondo tentativo ha saltato 6.29, migliorando di 1 centimetro la misura registrata nel meeting di Stoccolma il 15 giugno. Mondo, 25 anni, è al terzo record del 2025, dopo Clermont-Ferrand (6,27metri) a febbraio e, appunto, Stoccolma (6,28 metri) a giugno. Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).

Duplantis ha ovviamente vinto la gara con un ampio margine, poiché il secondo classificato, il greco Emmanouil Karalis, si è fermato a 6,02 m. L'australiano Kurtis Marschall si è classificato terzo con 5,82 m.

armand duplantis
salto in alto
record del mondo
budapest

19:28
