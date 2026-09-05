ATLETICA

Diaz vittorioso nella finale del triplo della Diamond League a Bruxelles

Il 30enne fuoriclasse italo cubano conquista il suo quarto Trofeo del Diamante

di Redazione Sprintnews
05 Set 2026 - 20:43
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Andy Diaz ha vinto con la misura di 17.74 la finale del salto triplo maschile della Diamond League, disputata nella stadio Re Baldovino di Bruxelles, al termine di una gara dominata dal primo tentativo in cui è atterrato alla quota poi risultata determinante, per poi gestire la competizione con solo altre due prove valida a 17.04 e 17.33, senza che però nessuno potesse impensierire la sua vittoria.

Per il 30enne atleta italo cubano, allenato dal grande ex specialista nella disciplina Fabrizio Donato, la conquista del quarto Trofeo del Diamante e il suggello di una stagione fenomenale, la migliore della sua pur ricca carriera, in cui ha conquistato il titolo mondiale indoor a Torun in marzo e quello europeo outdoor a Birmingham ad agosto, con anche il suo nuovo straordinario limite di 18.15, quarta miglior misura di ogni tempo.  

Nella gara in seconda posizione il portoghese anche lui di origini cubane, Pedro Pichardo, con 17.51 e al terzo il giamaicano Jordan Scott con 17.18.

Leonardo Fabbri ha chiuso in quarta posizione la sua gara di getto del peso maschile con una sia pur ottima misura di 22.03 ottenuta al primo lancio, nella finale impreziosita dalla sensazionale prestazione del giamaicano Rajindra Campbell che, dopo avere blindato il Trofeo già al primo tentativo con il suo nuovo personale e record nazionale di 22.62, nell'ultimo si è pure concesso il lusso di migliorarsi sino addirittura a 23.08 con cui, oltre ad avere realizzato il nuovo primato del meeting e il miglior lancio dell'anno, è diventato il terzo pesista di sempre nella storia, dietro agli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs che lo precedono rispettivamente con 23.56 e 23,23.

Nella competizione dagli elevatissimi contenuti tecnici, il 29enne atleta azzurro ha ottenuto nella sua serie altre tre misure valide di 21.51, 20.69 e 21,98, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzati i due statunitensi Jordan Geist e lo stesso Kovacs, con 22,23 e 22,09.

Zaynab Dosso ha invece terminato in settima posizione la sua finale dei 100 metri donne con il tempo di 11"26, nella gara che ha visto la netta affermazione della statunitense Tina Clayton in 10"93.

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