Diaz vittorioso nella finale del triplo della Diamond League a Bruxelles

Leonardo Fabbri ha chiuso in quarta posizione la sua gara di getto del peso maschile con una sia pur ottima misura di 22.03 ottenuta al primo lancio, nella finale impreziosita dalla sensazionale prestazione del giamaicano Rajindra Campbell che, dopo avere blindato il Trofeo già al primo tentativo con il suo nuovo personale e record nazionale di 22.62, nell'ultimo si è pure concesso il lusso di migliorarsi sino addirittura a 23.08 con cui, oltre ad avere realizzato il nuovo primato del meeting e il miglior lancio dell'anno, è diventato il terzo pesista di sempre nella storia, dietro agli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs che lo precedono rispettivamente con 23.56 e 23,23.