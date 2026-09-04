Tamberi terzo nel salto in alto della finale della Diamond League a Bruxelles

Gianmarco Tamberi ha chiuso in terza posizione con la misura di 2,25 la finale del salto in alto maschile della Diamond League 2026, nella prima giornata disputata nello Stadio Re Baldovino di Bruxelles, al termine di una prova in cui ha superato al primo tentativo la quota di entrata a 2.16, così come i 2.21 e i 2.25, per poi fallire una volta 2.28 e due volte 2.31 a cui era passato subito in quanto il polacco Mateusz Kołodziejski, vincitore del Trofeo proprio con 2.28, li aveva passati al primo salto.