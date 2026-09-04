Tamberi terzo nel salto in alto della finale della Diamond League a Bruxelles
Il 34enne saltatore azzurro non riesce nell'impresa di conquistare il suo quarto Trofeo del Diamantedi Redazione Sprintnews
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Gianmarco Tamberi ha chiuso in terza posizione con la misura di 2,25 la finale del salto in alto maschile della Diamond League 2026, nella prima giornata disputata nello Stadio Re Baldovino di Bruxelles, al termine di una prova in cui ha superato al primo tentativo la quota di entrata a 2.16, così come i 2.21 e i 2.25, per poi fallire una volta 2.28 e due volte 2.31 a cui era passato subito in quanto il polacco Mateusz Kołodziejski, vincitore del Trofeo proprio con 2.28, li aveva passati al primo salto.
Una competizione quindi dai valori tecnici non elevatissimi, forse influenzata dal freddo e dall'umidità della serata nella capitale belga, con al secondo posto sempre a 2,28 lo statunitense JuVaughn Harrison, e a pari merito con l'azzurro in terza posizione l’ucraino Oleh Doroshchuk con 2,25.
Il 34enne fuoriclasse italiano ha così mancato la possibilità di vincere il quarto Trofeo del Diamante, e diventare il primo specialista dell'alto maschile nella storia del circuito a riuscirci, dopo aver già vinto le finali a Zurigo nel 2021 e 2022 e proprio sulla pedana belga nel 2024.
L'altro azzurro presente nell'evento in una prova a invito, non valida per l'assegnazione del trofeo, il primatista italiano dei 400 metri Edoardo Scotti ha chiuso al quinto posto con 45"01 il giro di pista vinto dal sudafricano Lee Eppie in 44"50.
Domani 5 settembre, nella seconda e conclusiva giornata delle finali, saranno impegnati tra gli uomini Andy Diaz nel triplo e Leonardo Fabbri nel peso, mentre tra le donne Larissa Iapichino nel lungo e Zaynab Dosso nei 100 metri.