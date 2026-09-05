Allegri: "Il calcio non ha logica. Per l'Inter e il pubblico partita divertente, per noi un po' meno"

Max Allegri mastica amaro dopo la sconfitta del suo Napoli a San Siro contro l'Inter: "Per gli spettatori e per l'Inter è stata una partita divertente, per noi un po' meno. L'Inter è veramente brava e forte, hanno cambiato ritmo e ci hanno messo in difficoltà. Il calcio è questo: potevamo far gol e vincere la partita, lo hanno fatto loro e l'hanno vinta loro", ha detto a Dazn.