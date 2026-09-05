Allegri: "Il calcio non ha logica. Per l'Inter e il pubblico partita divertente, per noi un po' meno"

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L'allenatore degli azzurri dopo il 3-2 di San Siro: "Cinque gol subiti in due partite, difesa da migliorare. Però restiamo sereni, la condizione crescerà"
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Max Allegri mastica amaro dopo la sconfitta del suo Napoli a San Siro contro l'Inter: "Per gli spettatori e per l'Inter è stata una partita divertente, per noi un po' meno. L'Inter è veramente brava e forte, hanno cambiato ritmo e ci hanno messo in difficoltà. Il calcio è questo: potevamo far gol e vincere la partita, lo hanno fatto loro e l'hanno vinta loro", ha detto a Dazn.
Dove migliorare? "Rimane la prestazione e la gestione della palla. Dopo la partenza forte dell'Inter, siamo migliorati e per poco non abbiamo segnato. A fine primo tempo abbiamo subito due occasioni ed era già successo domenica col Como. Bisogna rimanere sereni, anche col Como era stata una buona prestazione. Dobbiamo limitare gli errori ed evitarli, la condizione della squadra sicuramente crescerà. Adesso pensiamo alla Champions".
Nel finale, il passaggio alla difesa a cinque con l'ingresso di Badiashile e il gol subito proprio con l'anticipo di Thuram sull'ex Chelsea: "A dimostrazione che il calcio non ha una logica. In quel momento dovevamo difendere dentro l'area e abbiamo preso gol dentro l'area. Forse dovevo fare cose diverse... ma resta la buona prestazione". Poi il commento su Vergara titolare e sui miglioramenti richiesti ad Alisson: "Vergara ha fatto molto bene, penso fosse la prima volta che giocava da mezz'ala sinistra. Con intensità e qualità tecnica. Poi bisogna migliorare, Alisson ha perso molti palloni, ogni palla è pesante per vincere la partita a questi livelli. Arriva da un lungo infortunio e non è ancora il miglior Alisson".
La difesa è un tema da approfondire: "Gli aspetti positivi non mancano, ma abbiamo subito 5 gol in 2 partite. Questo non vuol dire che dobbiamo fare partite difensive. Ma se in mezz'ora prendiamo tre gol significa che potevamo fare meglio, come domenica col Como". Allegri chiude applaudendo le nuove linee guida arbitrali: "Va fatto un plauso agli arbitri che fischiano molto meno, lasciano correre e si gioca. Questo ne va del calcio, che migliora per tutti".