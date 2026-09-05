Inter, Lautaro: "Stiamo ritrovando la forma migliore, alziamo sempre il livello"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-2 in rimonta sul Napoli grazie a una sua doppietta nel secondo tempo: "L'importante è che stiamo ritrovando la forma col minutaggio, tornare dal Mondiale e fare poca preparazione non è mai facile. È una partita che stavamo perdendo, siamo riusciti a rimontarla, è quello - he ci mancava l'anno scorso. Ogni anno cerchiamo di alzare il livello. Chi gioca deve sempre dare il massimo, siamo contenti ma è ancora lunga. Messi? L'ho chiamato, ci ha dato tanto. Tutto quello che ho vissuto con lui lo terrò per me tutta la vita".