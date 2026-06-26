Derkach terza in una straordinaria gara di triplo donne a Zagabria

"Quasi non me l’aspettavo perché ero un po’ rigida dopo l’ultima gara, però i 34 gradi mi hanno aiutato a sciogliermi. Ho iniziato ad avere buone sensazioni dopo aver provato le prime rincorse e il risultato è arrivato. Poi nella seconda parte è sopraggiunta anche la stanchezza ma intanto posso godermi la European Lead.”