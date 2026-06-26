Hamilton: "Performance ancora da sbloccare. Leclerc: "Non siamo abbastanza competitivi"

FP1. Nella prima sessione sono scesi in pista Lewis Hamilton e Dino Beganovic, al secondo weekend consecutivo alla guida della SF-26, nel rispetto del regolamento che vuole per quattro volte in macchina un giovane pilota con meno di tre gare all’attivo. L’inglese e lo svedese hanno iniziato il lavoro con gomme Medium con le quali hanno completato rispettivamente 14 tornate. A circa 25 minuti dalla conclusione entrambi sono passati alle Soft, con le quali hanno fatto segnare i rispettivi migliori tempi in 1'08"461 e 1'09"054. Nel finale Hamilton è tornato in pista in configurazione gara con le gomme Medium utilizzate a inizio turno per completare una serie di giri consecutivi, mentre Beganovic ha svolto un programma analogo restando sulle Soft. A un minuto dalla bandiera a scacchi la sessione è stata interrotta da una bandiera rossa. Complessivamente Lewis ha percorso 25 giri, Dino uno in più..



FP2. Nel secondo turno Charles Leclerc è risalito sulla sua SF-26 andando ad affiancare Hamilton. Entrambi hanno iniziato il lavoro con gomme Medium: Lewis ha completato 13 giri, mentre Charles ha percorso 15 tornate. Successivamente entrambi sono passati alle Soft, con cui hanno fatto segnare i migliori tempi personali di giornata: 1'07"611 per Hamilton e 1'07"855 per Leclerc validi per la quinta e l’ottava posizione. Nel finale le due vetture hanno rimontato le Medium per effettuare delle sequenze di giri consecutivi, con Hamilton che ha poi utilizzato un set di Soft per svolgere le prove di partenza dalla griglia. Nel complesso Charles ha completato 35 giri, due in più del compagno di squadra, per un totale di 68 tornate, che hanno portato a 199 il totale di squadra.