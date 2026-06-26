Antonelli: "Subito a mio agio, ma attenzione al caldo". Norris e Piastri: "Ci siamo... quasi"

"È stata una giornata solida nel complesso e un buon punto di partenza per il weekend. La vettura è sembrata competitiva fin dall'inizio. Abbiamo una base solida su cui lavorare ma con i margini così ristretti è chiaro che alcune altre squadre saranno della partita. Dal mio punto di vista, ci sono ancora alcune aree da migliorare. È chiaro che ci sono delle prestazioni da sbloccare e questi sono i passaggi su cui possiamo concentrarci da un giorno all'altro. Il ritmo sulla distanza sembrava forte nelle condizioni che abbiamo visto oggi, il che è incoraggiante. La gestione delle gomme sarà importante questo weekend, e questo è qualcosa su cui continueremo a tenere sotto controllo per tutto il weekend. Con qualche aggiustamento sono convintoche possiamo fare un passo avanti e dire la nostra nelle qualifiche".