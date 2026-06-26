PROVE LIBERE 2

Antonelli: "Subito a mio agio, ma attenzione al caldo". Norris e Piastri: "Ci siamo... quasi"

I due piloti delle McLaren puntano a mettere sotto assedio il "fortino" Mercedes

26 Giu 2026 - 20:22
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ANDREA KIMI ANTONELLI

"È stata una giornata pulita e produttiva. Mi sono sentito subito a mio agio in macchina. Questo ci ha dato una buona base sulla quale lavorare nel corso delle prove. Le alte temperature continueranno a rendere le cose piuttosto impegnative, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli pneumatici. Mantenere le gomme nella finestra di lavoro giusta senza surriscaldamento è importante, quindi questo è un aspetto su cui continueremo a concentrarci. Abbiamo raccolto molte informazioni utili, ma c'è ancora del lavoro da fare e il quadro probabilmente evolverà da un giorno all'altro. Analizzeremo tutto nei dettagli e ci concentreremo sui miglioramenti da fare prima delle qualifiche".

GEORGE RUSSELL

"È stata una giornata solida nel complesso e un buon punto di partenza per il weekend. La vettura è sembrata competitiva fin dall'inizio. Abbiamo una base solida su cui lavorare ma con i margini così ristretti è chiaro che alcune altre squadre saranno della partita. Dal mio punto di vista, ci sono ancora alcune aree da migliorare. È chiaro che ci sono delle prestazioni da sbloccare e questi sono i passaggi su cui possiamo concentrarci da un giorno all'altro. Il ritmo sulla distanza sembrava forte nelle condizioni che abbiamo visto oggi, il che è incoraggiante. La gestione delle gomme sarà importante questo weekend, e questo è qualcosa su cui continueremo a tenere sotto controllo per tutto il weekend. Con qualche aggiustamento sono convintoche possiamo fare un passo avanti e dire la nostra nelle qualifiche".

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OSCAR PIASTRI

"È stata una buona giornata per noi. Siamo un passo dietro alla Mercedes, o meglio ad Antonelli, ma ce lo aspettavamo. Abbiamo provato tante cose, abbiamo fatto un buon lavoro e da questo punto di vista la giornata è stata positiva. Certo che il tempo di Kimi al secondo giro con la soft è stato impressionante: dobbiamo inventarci qualcosa in vista delle qualifiche. Abbiamo lavorato su molti elementi e proseguito il lavoro iniziato in Spagna. Guardando a domani, ci sono sicuramente aree in cui possiamo imparare da un giorno all'altro per colmare il divario, ma mi sento più a mio agio e sono felice di come è andata oggi. Ci concentreremo sui guadagni incrementali e vedremo dove questo ci porterà."

LANDO NORRIS

"Un problema nelle Prove Libere 1 ci ha messi in difficoltà, ma una volta risolto abbiamo iniziato a fare qualche progresso. Dal punto di vista del ritmo, abbiamo avuto una giornata ragionevole e siamo un po' più vicini a chi ci precede. Questa pista sembra adattarsi a noi come abbiamo visto negli ultimi anni, ed è una buona tendenza per il weekend che ci aspetta. La priorità ora è costruire un po' più di fiducia nella vettura. Se ci riusciamo, penso che possiamo fare un altro passo avanti verso il vertice. I segnali sono positivi e continueremo a spingere per trasformare questa posizione in qualcosa di più in vista delle qualifiche".

 

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