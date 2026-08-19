Atletica, favola Dezza: “Da operaio agli Europei in 2 anni, il taglio di Tamberi virale nel mondo"

Accanto ai risultati, richiamata l’attenzione di addetti ai lavori e del grande pubblico con un look mai visto: “Ho detto a Gimbo (Tamberi, ndr) di tagliarli come voleva lui, volevo solo divertirmi e lui mi ha fatto quella specie di X in testa. È stata una bravata, ma mi ha dato anche un piccolo segno distintivo che ha portato i suoi frutti. Sono finito sull’Equipe, mi ha intervistato la Bbc, incredibile. Preparavo già la tinta tricolore in caso di staffetta, per fortuna che non sono stato selezionato…”, sorride Dezza.