Milan, ufficiale l'arrivo di Hutchinson: il comunicato del club

31 Ago 2026 - 21:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero sull'arrivo di Hutchinson: "AC Milan comunica l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Omari Elijah Giraud-Hutchinson dal Nottingham Forest FC, fino al 30 giugno 2027. Nato a Redhill, in Inghilterra, il 30 ottobre 2003, di nazionalità inglese e naturalizzato Giamaicano, Hutchinson cresce nei settori giovanili del Chelsea e Arsenal, Club con cui firma anche il suo primo contratto professionistico nel novembre del 2020. Nell'estate 2022 si trasferisce al Chelsea e nel gennaio 2023 fa il suo esordio in Prima Squadra nella gara di Premier League contro il Manchester City. Nella stagione successiva, in prestito all'Ipswich Town, conquista la promozione nella massima serie che al Club mancava da 22 anni grazie anche ai suoi 10 gol. Dopo una parentesi con il Suffolk, nell'estate 2025 viene acquisito a titolo definitivo dal Nottingham Forest con cui totalizza 41 presenze e 1 gol. Esterno mancino offensivo, Omari è protagonista anche nelle nazionali giovanili inglesi. Con l'U21 nel giugno 2025 conquista infatti il Campionato Europeo di categoria che si è tenuto in Slovacchia. Omari Hutchinson indosserà la maglia numero 20. Ad Omari il Club rivolge un caloroso benvenuto nella famiglia rossonera.

Ultimi video

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:32
Calciomercato, ore calde, le ultimissime notizie

Calciomercato, ore calde, le ultimissime notizie

01:40
Calciomercato, Accomando: "La Roma può perdere un big, in arrivo offerta dalla Premier"

Calciomercato, Accomando: "La Roma può perdere un big, in arrivo offerta dalla Premier"

01:43
Calciomercato, Accomando: "Juve, arriva Sarr, ma non solo…"

Calciomercato, Accomando: "Juve, arriva Sarr, ma non solo…"

02:10
Trevisani: "Il Napoli sta regredendo, con il Como si è visto"

Trevisani: "Il Napoli sta regredendo, con il Como si è visto"

01:14
Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

01:59
Trevisani: "Inter, dopo Cagliari vedo più buone notizie"

Trevisani: "Inter, dopo Cagliari vedo più buone notizie"

01:21
Calciomercato, Raimondi: "Como-Kean, ore caldissime"

Calciomercato, Raimondi: "Como-Kean, ore caldissime"

01:48
Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

00:34
MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

I più visti di Mercato

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Rafael Leao-Milan, telenovela finita: è fatta con il Galatasaray

Juventus, ecco Nick "Zwei-Meter-Messi" Woltemade: tutto sul gigante tedesco che ha stregato la Vecchia Signora

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:39
Pape Matar Sarr arrivato a Torino: via alle visite mediche con la Juventus
21:16
Milan, ufficiale l'arrivo di Hutchinson: il comunicato del club
21:03
Giuntoli su Rowe: "C'è volontà di cogliere le opportunità"
20:34
Santi Gimenez, ufficiale la cessione al Porto
20:28
Giuntoli: "De Roon ha chiesto di andare alla Roma. Cerchiamo una nuova identità"