Milan, ufficiale l'arrivo di Hutchinson: il comunicato del club

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero sull'arrivo di Hutchinson: "AC Milan comunica l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Omari Elijah Giraud-Hutchinson dal Nottingham Forest FC, fino al 30 giugno 2027. Nato a Redhill, in Inghilterra, il 30 ottobre 2003, di nazionalità inglese e naturalizzato Giamaicano, Hutchinson cresce nei settori giovanili del Chelsea e Arsenal, Club con cui firma anche il suo primo contratto professionistico nel novembre del 2020. Nell'estate 2022 si trasferisce al Chelsea e nel gennaio 2023 fa il suo esordio in Prima Squadra nella gara di Premier League contro il Manchester City. Nella stagione successiva, in prestito all'Ipswich Town, conquista la promozione nella massima serie che al Club mancava da 22 anni grazie anche ai suoi 10 gol. Dopo una parentesi con il Suffolk, nell'estate 2025 viene acquisito a titolo definitivo dal Nottingham Forest con cui totalizza 41 presenze e 1 gol. Esterno mancino offensivo, Omari è protagonista anche nelle nazionali giovanili inglesi. Con l'U21 nel giugno 2025 conquista infatti il Campionato Europeo di categoria che si è tenuto in Slovacchia. Omari Hutchinson indosserà la maglia numero 20. Ad Omari il Club rivolge un caloroso benvenuto nella famiglia rossonera.