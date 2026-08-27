Battocletti: "Io, aquila volata oltre al burnout. A LA 2028 con l'amica Pellacani e un sogno comune"

"È bravissimo, mi permette di restare serena. Con lui non ho ansie e sono davvero molto felice. Andremo in vacanza in Sardegna, avevo pensato a Porto Rico per la mia passione per il ballo e la salsa, ma la mia pausa cadeva nella stagione degli uragani. Devo proprio staccare, altrimenti non arrivo all'anno prossimo. Già quest'anno sono praticamente arrivata al burnout, quindi è proprio una necessità".