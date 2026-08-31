Giuntoli su Rowe: "C'è volontà di cogliere le opportunità"

Nel corso del suo intervento a DAZN, il direttore sportivo dell'Atalanta Cristiano Giuntoli ha parlato anche dell'acquisto di Kessi da parte della Dea e della trattativa per Jonathan Rowe: "Bisogna fare i complimenti alla famiglia Percassi per tutti gli sforzi fatti durante questa sessione di mercato. Riportare Kessie all’Atalanta è un atto d’amore reciproco che ci consente di alzare ulteriormente l’asticella. Rowe? C’è ancora un giorno a disposizione per aggiungere qualche tassello, siamo vigili, la proprietà è vicinissima alla dirigenza e c’è la volontà di cogliere le opportunità che si creeranno. Ma guai a sottovalutare le potenzialità dell’organico".