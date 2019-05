Atletica, Tortu aspetta i 100 metri: "Vorrei scendere ancora sotto i 10 secondi"

23/05/2019

L'attesa è finita, domani la Fastweb Cup metterà in mostra l'esordio stagionale di Filippo Tortu sui 100 metri: "Sto molto bene, sono legato a Rieti dove ho vinto i miei primi titoli italiani - ci racconta in esclusiva -. L'esordio è la gara più delicata dell'anno, non sai bene cosa aspettarti. Io, come idea, scendo in pista sempre per fare il mio personale e anche questa volta sarà così". L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 14 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.