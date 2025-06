Inter, Taremi lascerà il club: due innesti in attacco, oltre a Bonny c'è Hojlund

Oltre a Taremi, Chivu non avrà a disposizione Francesco Pio Esposito, ancora ai box per un infortunio rimediato con lo Spezia, e Marcus Thuram che non si è mai allenato in questi giorni. Ma a prescindere da quanto succederà in America, dove Chivu all’esordio con il Monterrey sarà obbligato a schierare la coppia Sebastiano Esposito-Lautaro Martinez, l’obiettivo dell’Inter sul mercato è quello di rinforzare il reparto offensivo. Servono gol alternativi alla Thu-La, dopo che nell’ultima stagione Inzaghi ha dovuto spremere i suoi due attaccanti titolari viste le prestazioni deludenti di Arnautovic, Correa e Taremi. Il primo obiettivo nerazzurro - come riporta La Gazzetta dello Sport - è sempre Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United che sogna Viktor Gyokeres. I Red Devils hanno già aperto alla cessione dell’ex Atalanta, che spinge per tornare in Italia e vestire la maglia dell’Inter, con una richiesta ben precisa di 45 milioni di euro per il cartellino di Hojlund. Lo United non vuole registrare una minusvalenza e non è disposto a scendere sulla valutazione del danese, mentre c’è un’apertura alla formula del prestito con obbligo di riscatto. L’Inter è favorevole al prestito con diritto di riscatto e sarebbe disposta ad avvicinarsi alla cifra richiesta, condizioni che non potrebbe rispettare se dovesse fare l’operazione a titolo definitivo. Nei prossimi giorni si intensificheranno i contatti tra nerazzurri e United, con l’obiettivo di regalare a Chivu Rasmus Hojlund per trovare gol alternativi alla coppia titolarissima composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. L'altro obiettivo, è noto, è Bonny del Parma: l'attaccante francese è a questo punto non più l'alternativa a Hojlund ma potrebbe/dovrebbe essere la seconda punta da raggiungere nella campagna acquisti di questa estate.