Atletica, countdown per Tortu e la Fastweb Cup

22/05/2019

È partito il countdown per la Fastweb Cup: venerdì 24 maggio giornata a tutto sprint sia a Rieti che su Mediaset, la prima prestazione stagionale di Filippo Tortu sui 100 metri sarà in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it (telecronaca di Andrea Campagna con il commento tecnico di Laurent Ottoz e le interviste a bordo pista di Gabriele Cattaneo) a partire dalle ore 14. Non solo il ragazzo più veloce d'Italia, che dovrà sfidare atleti del calibro di Aaron Brown e Amaury Golitin, ma anche 400 metri (gara unica) e le serie dei 200 (gara unica).