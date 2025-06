Iapichino seconda con 6.90 nel salto in lungo della Diamond League a Stoccolma

Per la 22enne saltatrice fiorentina campionessa europea indoor in marzo ad Apeldoorn e reduce dal grande personale realizzato a Palermo a fine maggio con 7.06 con cui ha avvicinato il primato italiano della madre Fiona may di 7.11, una prova di estrema consistenza caratterizzata da vari salti di spessore quali il 6.89 iniziale seguito dall'unico nullo, poi il tentativo migliore, 6.66, 6.82 e per finire ancora un ottimo 6.85.