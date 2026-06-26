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Yuki Tsunoda: test sui kart con il team Intrepid

Cura dei riflessi e allenamento fisico in provincia di Pavia: il pilota giapponese ha girato sul circuito di Castelletto di Branduzzo

di Redazione Drive Up
26 Giu 2026 - 10:54
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La preparazione atletica e tecnica di un pilota moderno di Formula 1 non conosce pause e, molto spesso, l'alleato migliore per affinare i riflessi e mantenere il tono muscolare rimane il karting. Yuki Tsunoda ha sfruttato la pausa del calendario iridato per scendere in pista sul circuito internazionale 7 Laghi Kart di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

Yuki Tsunoda sui kart a Castelletto di Branduzzo

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Sempre in forma
Il pilota giapponese, attualmente impegnato nel Circus della Formula 1 tra sessioni al simulatore e programmi operativi nel weekend di gara, ha svolto un'intensa sessione di test privati al volante dei mezzi del team ufficiale Intrepid Driver Program. La presenza di Tsunoda sul tracciato pavese non è un episodio isolato, ma si inserisce all'interno di una sinergia tecnica di lungo corso. Il sodalizio tra Intrepid e l'universo Red Bull rappresenta infatti un canale privilegiato per lo scouting e la formazione.
Utile per un pilota
Il programma di test pianificato per il 2026 consentirà a Tsunoda di integrare le metodologie di allenamento tradizionali con sessioni dinamiche su pista, sfruttando l'estrema reattività e lo sforzo fisico che solo i kart a marce sanno imporre, elementi fondamentali per preservare la reattività del collo e la precisione millimetrica nella gestione delle traiettorie richiesta dalle monoposto della massima serie.

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