Yuki Tsunoda: test sui kart con il team Intrepid

Sempre in forma

Il pilota giapponese, attualmente impegnato nel Circus della Formula 1 tra sessioni al simulatore e programmi operativi nel weekend di gara, ha svolto un'intensa sessione di test privati al volante dei mezzi del team ufficiale Intrepid Driver Program. La presenza di Tsunoda sul tracciato pavese non è un episodio isolato, ma si inserisce all'interno di una sinergia tecnica di lungo corso. Il sodalizio tra Intrepid e l'universo Red Bull rappresenta infatti un canale privilegiato per lo scouting e la formazione.

Utile per un pilota

Il programma di test pianificato per il 2026 consentirà a Tsunoda di integrare le metodologie di allenamento tradizionali con sessioni dinamiche su pista, sfruttando l'estrema reattività e lo sforzo fisico che solo i kart a marce sanno imporre, elementi fondamentali per preservare la reattività del collo e la precisione millimetrica nella gestione delle traiettorie richiesta dalle monoposto della massima serie.