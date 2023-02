Lago Toba, che accoglienza per la F1H2O

GP INDONESIA

Indonesia in estasi: "Il progetto è quello di avere un nostro team"

© Sportmediaset Indonesia in estasi per la F1H2O dove nel weekend si correrà la prima tappa del Mondiale UIM 2023. Lago Toba vestito a festa, la cittadina di Balige è pronta a ospitare il grande evento. Cornice splendida allestita in tempi record: "L'organizzazione ha fatto un grande lavoro in sei mesi e siamo felicissimi di essere qui per la prima volta. Questo è l'inizio di un percorso che ci vedrà legati all'Indonesia per molto tempo", le parole di Nicolò di San Germano, fondatore di H2O Racing, in conferenza stampa.

Al suo fianco, ministro degli affari marittimi indonesiano, che ha dato il benvenuto al circus di"Per noi è un onore ospitare questa gara che abbiamo voluto fortemente". Il progetto è serio: "Vogliamo investire e posso dire che stiamo lavorando ad avere un team indonesiano nella competizione a partire dalla prossima stagione". Al momento venti le imbarcazioni in gara conche è il pilota da battere: "Che entusiasmo da parte della gente", le dichiarazioni del campione del mondo in carica dell'Abu DhabiTeam.

perfetto per ospitare la gara: "L'Indonesia vuole potenziare il turismo in questa zona, per il Governo è uno dei punti primari. Abbiamo già individuato diverse aree dove costruire nuovi hotel e infrastrutture. Già nei prossimi due anni la situazione cambierà, lasarà con noi per i prossimi 10 anni", ha ribaditoDello stesso avviso, direttrice marketing e turismo di Injourney, società organizzatrice dell'evento: "La risposta della gente è molto positiva, respiriamo l'aria della novità. Ci saranno molti tifosi sugli spalti".