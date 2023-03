Dario Costa, una tuta speciale firmata Prada

LA COLLABORAZIONE

Anche guanti e scarpe studiati appositamente per il pilota italiano

© Prada I dettagli fanno la differenza, sempre. Così è nata la collaborazione tra Dario Costa e Prada. Il marchio di alta moda, con la sua Linea Rossa, ha voluto realizzare l'equipaggiamento perfetto per l'aviatore, primo e unico italiano a vincere nella disciplina della Red Bull Air Race. Tuta, guanti e scarpe realizzati su misura per migliorare le prestazioni in volo all'interno del cockpit.

Questo capo coniuga il know-how di Prada Linea Rossa, che da sempre unisce moda e alte prestazioni tecniche, con la lunga e consolidata esperienza di Dario, detentore di diversi primati e record che hanno cambiato la storia dell'aviazione moderna. Ne risulta una tuta moderna in cui decorativismo e tecnicità si sposano con una silhouette unica.

© Prada

La ricerca e la sperimentazione di tessuti innovativi e dettagli tecnici caratterizzano la collaborazione: la tuta è realizzata con un tessuto che utilizza la tecnologia Nomex, caratterizzata da fibre altamente resistenti alle fiamme, e con tessuti elastici, trasformati appositamente per Prada per rispondere alle esigenze del pilota. Sono uniti a filati di maglieria che creano reti stretch traspiranti atte a migliorare i movimenti e le performance dell'atleta. I tagli presenti sulla tuta sono decorativi e performanti al tempo stesso, in quanto agevolano i movimenti.

Le parti protettive per gomiti e ginocchia sono state ridisegnate da Prada in modo anatomico, ispirandosi al mondo del futurismo. Sono realizzate in una speciale fibra sintetica dall'eccezionale resistenza, in torsione e durante il piegamento, paragonabile all'acciaio. Per celebrare questa collaborazione che mira a promuovere lo sport e l'innovazione sostenendo il talento degli atleti, Prada e Dario Costa presentano due filmati dedicati al volo acrobatico e al making of della tuta.