Edizioni speciali L'hypercar di Red Bull da 1.200 CV per la pista

Sviluppata con l'ingegnere di Formula 1 Adrian Newey, si chiama RB17 ed è una vettura a uso pista con 1.200 CV di potenza massima. Gli elementi che compongono e scolpiscono la sua carrozzeria sono stati modellati al fine di sfruttare al meglio i flussi aerodinamici. L'abitacolo è minimalista e al suo interno sono presenti numerosi tasti fisici che attivano funzioni utili a "staccare" il miglior tempo sul giro. A renderla ancor più desiderabile, il motore sviluppato per l'occasione da Cosworth: un 4.5 litri V10 aspirato da 1.000 CV capace di girare fino a 15 mila giri/minuto. A supporto, un'unità elettrica da 200 CV.