Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Edizioni limitate

Svelata l'hypercar di Red Bull

Costruita con il supporto dell'ingegnere di Formula 1 Adrian Newey, sarà prodotta in soli 50 esemplari

di Redazione Drive Up
08 Gen 2026 - 12:04
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sembra che la produzione di bevande energetiche sia ormai una sussidiaria delle attività Red Bull, con l'automobilismo come una delle sue attività principali. Tant'è che, a lato dell'impegno diretto in Formula 1, è stata costituita la società Red Bull Advanced Technology: divisione che si occupa dell'ingegnerizzazione e dello sviluppo di mezzi di ultima generazione. Tra le "creazioni" più ambiziose, la RB17, una hypercar a uso pista che sarà prodotta in soli 50 esemplari.

L'hypercar di Red Bull da 1.200 CV per la pista

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un'auto da corsa
Il progetto è entrato ora nella sua ultima fase e Red Bull ha pubblicato le immagini che ne svelano il design definitivo. Compatta e tesa, la RB17 esprime già nella sua forma le prestazioni estreme che offrirà una volta scesa in pista. Tutti gli elementi che compongono e scolpiscono la carrozzeria sono modellati affinché gestiscano al meglio i flussi aerodinamici. D'altronde, il progetto è stato coordinato da Adrian Newey che sul saper padroneggiare i flussi d'aria ha costruito la fortuna del team di Formula 1.
V10 aspirato
L'abitacolo è quello di una vera automobile da corsa. All'interno ci sono numerosi tasti fisici pensati per attivare le funzioni utili a "staccare" il miglior tempo sul giro. A rendere ancor più desiderabile la RB17, il suo motore 4.5 litri V10 aspirato sviluppato dall'inglese Cosworth: capace di girare fino a 15 mila giri/minuto, eroga una potenza di 1.000 CV. Inoltre, un'unità elettrica da 200 CV porta il valore complessivo a 1.200 CV e la rende a tutti gli effetti una vettura ibrida.

red bull
hypercar
adrian newey
formula 1
redbull

Ultimi video

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:47
Sabato torna la Formula E

Sabato torna la Formula E

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, domani si parte

Dakar 2026, domani si parte

01:22
Mansory Pugnator Tricolore

Mansory Pugnator Tricolore

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Lewis Hamilton (prima che le vendesse)

RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Vi ricordate del taxi Alfa Romeo?

Il 70% delle auto sarà con motore a combustione anche dopo il 2035

Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:53
Roma, accordo con Raspadori: manca solo l'ultimo via libera dell'attaccante
Edizione ore 13.00 dell'8 gennaio
14:53
Edizione ore 13.00 dell'8 gennaio
14:52
Dakar, tappa 5: show di Ford nelle auto, Benavides primo tra le moto
14:48
XTERRA in vista! Villacidro Skyrace tra storia e futuro
14:41
Ecco il calendario delle presentazioni: l'Italia fa la parte del leone