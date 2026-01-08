Svelata l'hypercar di Red Bull

Un'auto da corsa

Il progetto è entrato ora nella sua ultima fase e Red Bull ha pubblicato le immagini che ne svelano il design definitivo. Compatta e tesa, la RB17 esprime già nella sua forma le prestazioni estreme che offrirà una volta scesa in pista. Tutti gli elementi che compongono e scolpiscono la carrozzeria sono modellati affinché gestiscano al meglio i flussi aerodinamici. D'altronde, il progetto è stato coordinato da Adrian Newey che sul saper padroneggiare i flussi d'aria ha costruito la fortuna del team di Formula 1.

V10 aspirato

L'abitacolo è quello di una vera automobile da corsa. All'interno ci sono numerosi tasti fisici pensati per attivare le funzioni utili a "staccare" il miglior tempo sul giro. A rendere ancor più desiderabile la RB17, il suo motore 4.5 litri V10 aspirato sviluppato dall'inglese Cosworth: capace di girare fino a 15 mila giri/minuto, eroga una potenza di 1.000 CV. Inoltre, un'unità elettrica da 200 CV porta il valore complessivo a 1.200 CV e la rende a tutti gli effetti una vettura ibrida.