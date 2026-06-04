Il Red Bull Kingdom of Speed mette le ali a Imola

Riconfermata la presenza di Danny Lazzarin nei panni del “Conte”: presentatore d’eccezione che in questa edizione ha trovato in Giorgio Muratore, in arte xMurry, un partner che ha saputo gestire l’imprevedibilità dell’evento. A sfidarsi sono scese in pista 10 squadre formate da due personalità digitali italiane provenienti dal mondo dell’intrattenimento e del motorsport: le Frecce Truccate, con Marza e Paky TWC; le Schegge Impazzite, con Simone Tonoli e Alessandro Gelsi; le Betoniere Arrugginite, con Chiara Lovato e Pesh; i Paraurti Fumanti, con Roberta Serafini e KFrenezy; Racing Bulls, con Rudi dei Carmagheddon e BillyBella; i Tricicli Bollenti, con Carolina Tedeschi e Kurolily; i Trattori Croccanti, con Matilda Porta e Moonryde; i Rottami Nerfati, con Filippo Candotti e ZW Jackson; le Ruspe Ruspanti, con Ivan Giussani e Michele Molteni, e per finire i Pistoni Urlanti, con Edoardo Jannone e Manuxo.