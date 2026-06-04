Il Red Bull Kingdom of Speed mette le ali a Imola

Il 2 giugno si è tenuto Red Bull Kingdom of Speed, l’evento su ruote ideato da Red Bull e dal suo Player Gianmarco “Tumblurr” Tocco, che ha riscritto le regole dell’intrattenimento live portando motorsport e content creator sull’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un successo senza precedenti, capace di replicare le vette sfiorate da Red Bull Kingdom of Chaos, il game show che ha conquistato il Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano nel 2025. L’intera competizione, della durata di oltre 6 ore consecutive, è stata trasmessa in streaming sul canale Twitch di Blur, raggiungendo oltre 1 milione di visualizzazioni alla sua chiusura e piazzandosi, durante la diretta, al terzo posto al mondo come live più seguita su tutte le piattaforme di streaming. Quest’anno, inoltre, l’evento ha aperto per la prima volta le sue porte al pubblico, che ha visto migliaia di fan accorrere da tutta Italia per riempire di entusiasmo il circuito.
A ospitare l’evento, l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, non solo un circuito, ma un simbolo vivente della cultura motoristica mondiale. Inaugurato nel 1953 e incastonato nel cuore della Motor Valley, è stato il teatro di imprese leggendarie e palcoscenico delle principali competizioni automobilistiche e motociclistiche internazionali. Con Red Bull Kingdom of Speed, questo luogo storico ha aperto le sue porte anche all’anima delle nuove generazioni, come dichiarato dallo stesso Direttore del circuito Pietro Benvenuti: “Come ci aspettavamo fin dall’inizio, non poteva che essere un evento spettacolare e così è stato. Siamo molto entusiasti di questa edizione di Red Bull Kingdom of Speed, abbiamo dato segno di un evento incredibile, ricco di passione e divertimento ed è quello che cercavamo”.
Un momento fondamentale anche per il territorio: il Sindaco di Imola, Marco Panieri, ha infatti commentato: “L’arrivo di Red Bull Kingdom of Speed all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari conferma ancora una volta la straordinaria capacità di Imola di essere una città attrattiva, dinamica e pienamente inserita nei grandi circuiti nazionali dell’intrattenimento, dello sport e della comunicazione contemporanea” e ha aggiunto: “La scelta di Red Bull di portare qui Kingdom of Speed valorizza ulteriormente il ruolo dell’Enzo e Dino Ferrari come infrastruttura strategica per il territorio, sempre più capace di ospitare eventi diversificati, attrarre pubblici nuovi e generare ricadute positive per la città. Il fatto che, per la prima volta, l’evento apra anche al pubblico dal vivo rende ancora più evidente il legame tra circuito, comunità e partecipazione”.
Riconfermata la presenza di Danny Lazzarin nei panni del “Conte”: presentatore d’eccezione che in questa edizione ha trovato in Giorgio Muratore, in arte xMurry, un partner che ha saputo gestire l’imprevedibilità dell’evento. A sfidarsi sono scese in pista 10 squadre formate da due personalità digitali italiane provenienti dal mondo dell’intrattenimento e del motorsport: le Frecce Truccate, con Marza e Paky TWC; le Schegge Impazzite, con Simone Tonoli e Alessandro Gelsi; le Betoniere Arrugginite, con Chiara Lovato e Pesh; i Paraurti Fumanti, con Roberta Serafini e KFrenezy; Racing Bulls, con Rudi dei Carmagheddon e BillyBella; i Tricicli Bollenti, con Carolina Tedeschi e Kurolily; i Trattori Croccanti, con Matilda Porta e Moonryde; i Rottami Nerfati, con Filippo Candotti e ZW Jackson; le Ruspe Ruspanti, con Ivan Giussani e Michele Molteni, e per finire i Pistoni Urlanti, con Edoardo Jannone e Manuxo.
I partecipanti hanno messo alla prova le proprie abilità affrontando 3 sfide. Ad aprire le danze una Gravity Race durante la quale 10 mezzi personalizzati dalle squadre, tutti senza motore, si sono lanciati in picchiata, a tutta velocità, cercando di conquistare il miglior tempo. Ulteriori punti sono stati assegnati da Blur stesso, che ha selezionato i mezzi più elaborati anche con l’aiuto del pubblico presente in Autodromo e da casa. A seguire, una Trike Race: staffetta su trike bike che ha messo al centro l’abilità in pista dei concorrenti, chiamati ad affrontare impervi ostacoli e a lottare per ottenere i vantaggi disseminati lungo il percorso.
Per finire, si è svolta una Double Kart Race, una gara unica al mondo su esclusivi kart biposto realizzati appositamente per Red Bull Kingdom of Speed, che hanno testato la sinergia delle coppie in corsa. Non sono mancati momenti epici e prove di coraggio con la partecipazione dei noti atleti Red Bull: Samkeliso "Sam Sam" Thubane e Tyler Bereman, che hanno ulteriormente arricchito un’esperienza già epica. L’evento è culminato con l’ascesa sul podio de Le Ruspe Ruspanti, composte da Ivan Giussani e Michele Molteni, che hanno dato prova di un grande gioco di squadra e di una coordinazione degna del gradino più alto. Secondo posto per I Pistoni Urlanti, con Edoardo Iannone e Manuxo e terzo posto per Le Frecce Truccate, con i favoriti Marza, già vincitore lo scorso anno di Red Bull Kingdom of Chaos, e Paky TWC, che chiudono un podio ricco di colpi di scena.
L’evento ha stabilito nuovi paradigmi di intrattenimento anche per i partner coinvolti, come dichiarato da Gloria Barbera, Senior Brand Manager Air Action Vigorsol: "Red Bull Kingdom of Speed ha confermato il valore di una partnership tra due brand che condividono la stessa ambizione: creare esperienze memorabili e immersive.Se Red Bull ha portato in pista energia e spettacolo, Air Action Vigorsol ha aggiunto il suo tocco di freshness attraverso il Vigloo, uno spazio che ha trasportato creator, piloti e pubblico in un universo inaspettato. Siamo orgogliosi di aver contribuito a trasformare un evento già straordinario in un’esperienza ancora più cool, coinvolgente e memorabile.”
Classe 1996, Gianmarco “Tumblurr” Tocco è un giovane streamer da sempre guidato dalla sua passione per i videogiochi. Il suo percorso è iniziato nel 2014 tra le mappe del celebre videogioco Call of Duty: Modern Warfare 2 che gli ha permesso di emergere nel trickshooting e di diventare una figura di rilievo sulla piattaforma Youtube, attirando su di sé l’attenzione a livello internazionale. Nel 2017, decide di sbarcare su Twitch portando i suoi titoli di punta, dallo stesso Call of Duty, fino ad arrivare a Grand Theft Auto. Creatività ed ’eccentricità sono caratteristiche che contraddistinguono lo streamer romano sul web. Lo dimostrano i format vincenti come le “Sdrogo Corse”, percorsi adrenalinici ambientati su GTA 5 Online, e i “tornei videogiochistici”, che da sempre appassionano e alimentano la sua community. Dal 2024 è entrato a far parte della famiglia di Red Bull, diventandone un Player ufficiale.